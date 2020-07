Bologna Lecce dove vederla, streaming e diretta tv

− BOLOGNA LECCE DOVE VEDERLA

Bologna e Lecce si sfideranno domenica pomeriggio alle 17:15 per la giornata numero 36 della Serie A. Sarà un match molto interessante, tra due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Da un lato, il Bologna ormai salvo e a quota 43 punti vuole chiudere al meglio questo finale di stagione. La sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta ha allungato a cinque le partite senza successo per la squadra di Mihajlovic (ultima vittoria datata 5 luglio a San Siro contro l’Inter). Spera, invece, ancora il Lecce nella permanenza in A, visti in 32 punti messi in cascina e le sole quattro lunghezze che la separano dal Genoa quartultimo. Fondamentale, l’ultimo successo in casa contro il Brescia per 3 a 1. Bologna Lecce dove vederla nel dettaglio.

Bologna Lecce dove vederla: diretta tv e streaming su DAZN

Il match Bologna-Lecce sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN a partire dalle 17:15 di domenica 26 luglio. Per telecronaca e commento tecnico, la cura sarà affidata rispettivamente a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. La piattaforma, che detiene i diritti di tutta la Serie B con l'aggiunta di tre partite della Serie A, può essere fruibile tramite Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi in streaming.