BOLOGNA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI – Continua la corsa di Bologna e Napoli, sebbene ormai per le due squadre non ci siano molte motivazioni ancora. Il Bologna, infatti, era partito con l’ambizione di salvarsi, e ci è riuscito anche grazie ad alcuni risultati importanti dopo il lockdown (su tutti, la vittoria a San Siro con l’Inter). Poi, però, anche alcuni risultati mediocri, con la corsa all’Europa che si è fermata definitivamente domenica con il pareggio al Tardini di Parma. Anche il Napoli, però, non ha più molto da chiedere al campionato: persa la possibilità di giocarsi la Champions, grazie alla vittoria della Coppa Italia Gattuso ha già ottenuto il pass per la prossima Europa League. Le partite che restano, dunque, saranno una preparazione per la difficile sfida di ritorno col Barcellona in Champions League.

Bologna Napoli probabili formazioni, Gattuso cambia mezza squadra

BOLOGNA – Mihajlovic perde alcuni pezzi, tra cui Poli, Schouten, Bani e Santander. Fuori anche Tomiyasu, in difficoltà a Parma, dentro Mbaye: dall’altra parte, gioca Dijks, con la coppia centrale Danilo-Denswil. Al posto di Schouten, gioca Dominguez, mentre in attacco torna Palacio con Barrow spostato a sinistra e Orsolini in vantaggio su Juwara e Skov Olsen.

NAPOLI – Gattuso cambia tutto rispetto alla sfida pareggiata col Milan. Torna Meret tra i pali, così come Manolas al centro della difesa al fianco di Koulibaly. Hysaj fa riposare Mario Rui sulla sinistra, a destra ancora Di Lorenzo (aveva riposato col Genoa). Demme di nuovo dal 1′, insieme con Zielinski e Fabian Ruiz. Gioca Milik e non Mertens, ai suoi lati ci sono il solito Insigne e il fresco Politano (al posto di Callejon).

BOLOGNA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez; Orsolini, Palacio, Barrow.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian; Politano, Milik, Insigne.