CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO, DOMINIO DELLA DEA – La Juve si è laureata campione d’Italia, e alla fine conta solo questo. 83 punti sono bastati ai bianconeri per assicurarsi il Tricolore: mai, in questi anni, la Signora aveva fatto così pochi punti (84, nel primo anno di Conte, il punteggio più basso degli anni degli scudetti), ed anche se manca ancora la sfida con la Roma, nella quale peraltro Sarri sembra intenzionato a far giocare l’Under 23, non si può dire che sia stata una stagione entusiasmante per Madama. Chi, certamente, ha impressionato è l’Atalanta, prima davanti al Milan, mentre ha altrettanto impressionato (ma in negativo) il Torino, addirittura terzultimo in questa classifica.

Classifica girone di ritorno, e se il Milan avesse avuto Ibra fin dall’inizio?

E’ una super Atalanta quella che abbiamo visto quest’anno, ma soprattutto quella che abbiamo visto da dicembre/gennaio in avanti. Nel girone di ritorno, Gasp e i suoi hanno fatto cinque punti in più del Milan, ben otto più di Juve e Lazio e addirittura dieci più dell’Inter. Ma se l’Atalanta è, ormai, una certezza, molto meno lo stava diventando il Milan: malissimo fino all’arrivo di Pioli e, soprattutto, di Zlatan Ibrahimovic, poi ben 38 punti dalla partita con l’Udinese in avanti. La Lazio è crollata dopo il lockdown, la Juve ha un po’ mollato da quando ha capito che lo Scudetto le si stava di nuovo cucendo sul petto, l’Inter si è dimostrata non ancora all’altezza: subito dietro, un super Sassuolo guidato dai gol di Ciccio Caputo e dalle giocate di Boga e Berardi. Disastroso il Torino in coda, salvo solo perché aveva disputato un discreto girone d’andata: molto meglio invece Lecce e Genoa, che avrebbero una media da salvezza.

CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO

Atalanta 43 punti

Milan 38

Juventus 35

Lazio 35

Napoli 35

Inter 33

Roma 32

Sassuolo 32

Fiorentina 25

Hellas Verona 23

Bologna 23

Sampdoria 22

Genoa 22

Lecce 20

Parma 18

Udinese 18

Cagliari 16

Torino 12

Brescia 10

SPAL 8 Classifica post Covid, Juve ancora più giù e Sassuolo sempre più su

Dopo la sosta da Coronavirus, con condizioni mentali assurde, condizioni ambientali insensate e condizioni fisiche ingestibili, la classifica è cambiata ancora. Sempre al top Milan e Dea, male la Juve (solo 20 punti su 36 finora), malissimo la Lazio. Il Genoa ha fatto un punto in più del Lecce, e proprio quel punto sta per ora risultando decisivo ai fini della salvezza: Spal che ha completamente mollato, Brescia che invece dice addio alla Serie A almeno in maniera dignitosa.

Milan 27 punti

Atalanta 27

Inter 22

Roma 22

Juventus 20

Napoli 20

Sassuolo 19

Lazio 16

Fiorentina 16

Sampdoria 15

Udinese 14

Cagliari 13

Bologna 12

Torino 11

Genoa 11

Verona 11

Parma 10

Lecce 10

Brescia 8

Spal 2