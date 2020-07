Del Piero su Conte: “É maniacale”

Le cose non vanno bene per Conte e l’Inter e soprattutto tra Conte e l’Inter. La squadra non raggiunge i risultati sperati, l’allenatore borbotta e la tensione è alle stelle. Ma se c’è qualcuno che è sempre stato in grado di riportare tranquillità in campo e fuori, fin dai tempi in cui era un giocatore, quello è proprio Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero ha così commentato la situazione tra l’Inter e Conte ai microfoni di SkySport:

«Non credo che sia arrivato al punto di sbattere la porte e andarsene, c’è un ottimo rapporto con Marotta e un progetto che secondo me sta andando bene. Oggi manca ancora qualcosina, che per Antonio, per com’è maniacale, è quello che gli fa dire che avevano un’occasione importante tra le mani. Ecco perché il vero rammarico deve averlo l’Inter, dall’alto della sua esperienza ci credeva di vincere subito nonostante le difficoltà. Deve fare ancora l’ultimo passo, che è quello che ti porta a vincere ma è anche il più complicato»

Riporta a un clima un po’ più sereno Del Piero con le sue parole, sottolineando la cura con la quale Antonio Conte, che lui conosce bene sia come giocatore che allenatore, mette sempre nel suo lavoro.