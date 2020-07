DOVE VEDERE CAGLIARI LECCE, STREAMING E DIRETTA TV – La Serie A va avanti a ritmi forsennati, e nessuno può permettersi di rallentare: nel match tra Cagliari e Lecce, in particolare, sono i pugliesi che devono fare attenzione a non perdere punti, dove aver ripreso la loro marcia con la prima vittoria dopo il lockdown arrivata in casa contro la Lazio. Il Cagliari, invece, rischia ormai di aver perso il treno Europa League: il settimo posto dista 9 punti, ed i 40 punti attuali non possono certo far ben sperare (vista anche la concorrenza agguerrita di pretendenti alla ex Coppa Uefa). Appuntamento, allora, alle 19.30 di domenica 12 luglio.

DOVE VEDERE CAGLIARI LECCE – Il Cagliari arriva all’appuntamento con ormai poche speranze residue di raggiungere l’Europa League. Nonostante il grande girone d’andata dei sardi, la fine del 2019 e l’inizio del 2020 hanno regalato soprattutto delusioni ai tifosi, con una leggera ripresa solo dopo il lockdown. Nell’ultima giornata il pareggio con la Fiorentina ha, di fatto, regalato la salvezza alla squadra di Zenga, che però dovrebbe avere una lunga serie di risultati favorevoli da qui alla fine per agganciare Milan, Napoli e Roma.

Il Lecce arriva, invece, dalla grande vittoria in Puglia contro la Lazio seconda, firmata Babacar e Lucioni. Il rigore sbagliato da Mancosu non ha pesato sul risultato, e la squadra di Liverani ha superato il Genoa terzultimo. Attualmente, il Lecce ha 28 punti, uno in più del Grifone, e quindi sarebbe salvo: non bisohnerà, però, fare passi falsi, visto che i rossoblu avranno il facile impegno in casa con la SPAL.

Serie A, dove vedere Cagliari Lecce in streaming e in tv

La sfida della Sardegna Arena si disputerà domenica pomeriggio alle 19.30, una sfida importantissima soprattutto per i leccesi che non possono sbagliare. Sarà Sky a trasmettere in diretta tv il match Cagliari Lecce. La partita andrà in onda su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).