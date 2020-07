DOVE VEDERE SASSUOLO MILAN, STREAMING E TV – Senza un attimo di pausa, la Serie A continua a regalare emozioni e mette di fronte le due squadre più in forma del post-Covid, Sassuolo e Milan. Insieme all’Atalanta, sono i club che hanno fatto il maggior numero di punti nelle ultime partite, e soprattutto hanno dimostrato di avere una potenza di fuoco impressionante in attacco: entrambe sono intorno ai tre gol a partita, quindi la sfida potrebbe dare spettacolo. Appuntamento alle 21.45 di martedì 21 luglio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

DOVE VEDERE SASSUOLO MILAN – Il Sassuolo ha ottenuto due punti nelle ultime due, ma il primo dei due pareggi è arrivato con la Juve al termine di una grande prestazione. Pareggio anche a San Siro con l’Inter, ma l’1-1 col Cagliari ha smorzato gli entusiasmi riportando sulla terra gli uomini di De Zerbi: l’ultima chance è la partita contro il Milan, che potrebbe ancora tenere accesa la speranza di Europa League.

Il Milan, invece, è ad un passo dal quinto posto della Roma, ormai quasi raggiunto grazie a grandi prestazioni dopo la sosta: la verve di Ibra, il talento ritrovato di Chalanoglu e i gol di Rebic stanno diventando cruciali nella rincorsa ai giallorossi, ed una vittoria con gli emiliani potrebbe chiudere il discorso sancendo la qualificazione all’Europa.

Serie A, dove vedere Sassuolo Milan in streaming e in tv

Sassuolo–Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Il match in tv sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport sul canale 251.