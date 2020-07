Dove vedere Udinese Juventus streaming e diretta tv, giovedì 23 luglio ore 19:30

La Juventus di Maurizio Sarri si avvia verso la vittoria di questa Serie A 2019/20 e si gode un super Cristiano Ronaldo, autore di 30 gol in questo campionato. Nonostante i vari problemi riscontrati dai piemontesi ultimamente, il portoghese risponde sempre presente all’appuntamento con il gol. Clichè di una carriera unica per lui. Il prossimo avversario della capolista sarà l’Udinese di Luca Gotti.

I friulani vengono da un momento non proprio brillante. Nelle ultime tre gare, l’Udinese ha perso contro Sampdoria e Napoli, intermezzando un pareggio a reti inviolate con la Lazio alla Dacia Arena. Insomma, la sfida con la Juventus è proibitiva e anche nel match d’andata, la Vecchia Signora la spuntò per 3-1, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (doppietta) e Bonucci. La posizione in classifica degli uomini di Gotti non è delle migliori, ma è abbastanza sicura a livello di permanenza in Serie A a quattro giornate dal termine. In ogni caso, i friulani dovranno fare punti se vorranno essere sicuri al 100% e scacciare eventuali problemi di fine stagione. Calcio d’inizio ore 19:30, giovedì 23 luglio.

Udinese-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere match Serie A giovedì 23 luglio

Il match valido per la 35a giornata di Serie A 2019/20, Udinese-Juventus, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Per coloro che vorranno vedere il match in streaming direttamente sul proprio tablet, pc o smartphone, Sky mette a disposizione degli abbonati l’app Sky Go, facilissima da scaricare sul proprio dispositivo. Il match è disponibile anche sulla piattaforma streaming NOW TV. Buona visione!