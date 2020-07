Ecco la fidanzata di Esposito! La ragazza si racconta sui social

Sebastiano Esposito sembra essere uscito in parte dai radar di Antonio Conte. La giovane stella dell’Inter e della nazionale italiana del futuro, dopo aver impressionato ai suoi esordi in Champions e in Serie A per talento, tecnica e personalità, ha trovato molto di meno il campo dopo la sosta dovuta al Covid-19. Gli unici pochi minuti (5 più recupero) concessi all’attaccante di Castellammare di Stabia in questa seconda parte di campionato sono arrivati nella gara persa dai nerazzurri contro il Bologna per 1 a 2. Se non attraverso le sue prestazioni in campo, ci pensa la sua vita privata a far parlare di sé. Sebastiano Esposito ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram l’inizio della sua nuova relazione amorosa. Per Sebastiano si tratta di una nuova fiamma, dato che l’attaccante stesso aveva risposto durante un’intervista rilasciata ai canali ufficiali nerazzurri durante la quarantena di essere momentaneamente single. Tuttavia sui social aveva lasciato qualche messaggio criptico, qualche foto ritraente la sua nuova fiamma nelle quali non compariva né il volto né il tag. La svolta è arrivata l’1 luglio, il giorno del diciottesimo compleanno di Sebastiano. In occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, il giovane attaccante classe 2002 ha pubblicato le sue prime foto in compagnia della fidanzata, taggando il profilo della ragazza.

Chi è la fidanzata di Esposito?

Fisico da modella, capelli biondi e occhi azzurri. Il suo nome è Sofiya Mishchenko ed è la fidanzata di Esposito. Dopo l’annuncio dell’attaccante dell’Inter attraverso le stories condivise su Instagram in occasione del suo diciottesimo compleanno, il profilo Instagram della ragazza è cresciuto come numero di follower fino ad arrivare a 6.913. I lineamenti ed il nome non sono quelli tipicamente italiani. Sofiya è infatti una ragazza nata in Ucraina ma che ha vissuto per la maggior parte della sua vita in Italia, precisamente a Marcianise. La giovane studia a Milano, dove ha conosciuto e si è innamorata dell’attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito.

Le sue risposte alle domande dei follower

Nella giornata odierna, Sofiya Mishchenko, la nuova fiamma di Sebastiano Esposito, ha risposto alle domande dei follower su Instagram. Innanzitutto, alla prima domanda “sei italiana?” risponde così: “Sono italiana nonostante sia nata a Kherson, in Ucraina. L’Italia è la mia casa da quando sono nata… Ho sempre pensato che ognuno di noi abbia un proprio posto nel mondo, ed il mio è sicuramente questo. Nonostante ciò, non rinnego le mie origini, anzi“.

Ben presto cominciano le domande riguardanti il suo nuovo ragazzo, lei lo descrive così: “È l’uomo più incredibile che io abbia mai conosciuto. La cosa che mi piace di più di lui? La sua smisurata dolcezza nascosta.Tre suoi pregi e tre suoi difetti? Tra i difetti, “ruba coperte”, testardo e troppo curioso; tra i pregi, dolce, premuroso, divertentissimo e sorridente“. Reazioni di stupore da parte dei fan sono arrivate al momento della rivelazione dell’età della ragazza: lei è nata nel ’97 ed ha 23 anni, è dunque cinque anni più grande del proprio fidanzato.

Risponde così in merito alla loro differenza di età: “Ho la box piena di domande di questo genere. Parto dicendo che sì, il mio fidanzato è più piccolo di me, ma per me l’esperienza e soprattutto la maturità non vengono determinate dall’età, ossia da un numero. Ritengo personalmente che non si è mai maturi abbastanza e che forse c’è sempre una parte immatura in ognuno di noi. Sebastiano è una persona molto responsabile, matura al punto giusto ed è molto premuroso. Dovrebbero esserci più diciottenni come lui. Mi sento molto fortunata ad averlo nella mia vita“. Infine a chi le chiede cos’è l’amore, risponde: “Come faccio a descrivertelo a parole? L’amore lo senti, lo provi“.

La giovane coppia potrebbe non essere l’ultima arrivata all’interno del mondo Inter. Un’amica della ragazza di Esposito sembrerebbe avere una relazione con un altro talentino di proprietà dei nerazzurri, anch’esso classe 2002: si tratta del promettente difensore Lorenzo Pirola che non ha ancora trovato l’esordio in questa stagione. Per il giovane difensore nerazzurro le chance per esordire in campionato potrebbero arrivare nelle ultime giornate, quando si avvicineranno le partite di Europa League e Conte potrebbe decidere di fare un’ampia rotazione per risparmiare i titolari in vista della competizione europea.