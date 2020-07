Formazioni Brescia Roma, squalificato Mkhitaryan

Formazioni Brescia Roma, con i giallorossi che devono fare a meno dell’uomo più in forma, Henrikh Mkhitaryan, fuori per squalifica. La Roma ha bisogno di punti per confermare l’importante vittoria di mercoledì sera contro il Parma. Dopo tre sconfitte di fila, infatti, contro Milan, Udinese e Napoli, la squadra di Fonseca ha ritrovato i tre punti contro gli emiliani, grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout, decisive per rimontare l’iniziale rigore di Kucka. In classifica, i giallorossi sono a quota 51 punti, alla pari del Napoli, a + 2 dal Milan e – 14 dall’Inter quarta. A caccia di punti non europei ma di salvezza, invece, il Brescia di Lopez. Le Rondinelle arrivano dalla pesante sconfitta di Torino per 3-1, che ha compromesso la corsa per rimanere in A. Con 21 punti e a -7 dal Lecce terzultimo, Tonali&Co dovranno giocare tutte le partite, come se fossero una finale, e sperare anche in qualche piccolo regalo dalle altre. Formazioni Brescia Roma nel dettaglio

Formazioni Brescia Roma, le scelte dei due allenatori

Nel Brescia, dovrebbe fare ritorno dal primo minuto il venezuelano Chancellor, che sarà coadiuvato da Mateju con fasce affidate a Sabelli e a Semprini. In mezzo, il solito Sandro Tonali in cabina di regia con l’islandese Bjarnason e Dessena ad accompagnarlo; mentre sulla trequarti, dovrebbe essere preferito Zmrhal al posto di Spalek, che era sceso titolare nel match contro il Torino. In attacco, confermato il tandem composto da Donnarumma e Torregrossa.

Nella Roma, possibile ritorno alla difesa a 4, con Mancini e Ibanez al centro (Smalling ancora fuori per infortunio) e Bruno Peres e Kolarov ai lati. La linea mediana dovrebbe essere composta da Veretout e Diawara; mentre i tre trequartisti davanti Dzeko, saranno Carles Perez, Pellegrini e probabilmente Under, preferito sia a Kluivert che a Pastore e al rientrante Zaniolo.

Probabili formazioni Brescia Roma

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Under; Dzeko. All. Fonseca

Fischio d’inizio, sabato 11 luglio, ore 19:30