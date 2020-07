Genoa-Napoli streaming e diretta tv Serie A

Genoa-Napoli è match valevole per la trentunesima giornata di Serie A. I ragazzi di Gattuso vorranno sicuramente dare continuità agli ultimi risultati positivi che, al netto della sconfitta contro l’Atalanta, hanno permesso loro di volare in solitaria al quinto posto, scavalcati solo ieri sera dal successo del Milan contro la Juventus. Il Genoa deve invece cercare tre punti pesanti per difendersi dagli attacchi minacciosi del Lecce che, vittorioso ieri pomeriggio contro la Lazio, si è portata a quota 28 punti in classifica superando proprio i liguri al quartultimo posto, l’ultimo utile per strappare la permanenza in Serie A. Si giocherà in un “Marassi” vuoto per l’emergenza Covid-19. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questa importante gara di campionato.

Genoa-Napoli, streaming e probabili formazioni

Nicola recupera Criscito e Ankersen, ma perde Romero, infortunato contro l’Udinese, e si affiderà ancora alla retroguardia a tre con Masiello, Goldaniga e Soumaoro davanti a Perin. A centrocampo, sulle fasce dovrebbero agire Biraschi e Barreca, mentre a centrocampo ci sarà il ritorno di Schone con Behrami e Cassata ai lati. Sanabria-Pinamonti sarà coppia d’attacco.

Mini turnover per Gattuso che, nel suo 4-3-3 deve rinunciare a Demme e Koulibaly squalificati. In porta giocherà Meret, davanti al quale agiranno Hysaj, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo, riposa Zielinski sostituito da Elmas, il quale sarà affiancato da Lobotka e Fabiàn Ruiz. In attacco, spazio al tridente Politano-Milik-Insigne.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti, Sanabria. Allenatore: Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

Dove vedere Genoa-Napoli in streaming e diretta tv

La partita Genoa-Napoli, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, in programma stasera, ore 19:30, allo Stadio Marassi, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), e Sky Sport (252 del satellite). Lo streaming sarà disponibile per tutti gli abbonati attraverso le piattaforme Skygo e Nowtv.