Gravina accontenta De Laurentiis: “I playoff mi piacciono”

De Laurentiis ha avanzato la proposta dei playoff per frenare il dominio assoluto della Juventus in campionato e ridare alla serie A un pizzico di sale in più. La proposta ha fatto insorgere il pubblico bianconero, ma ha fatto invece sorridere Gravina, che sembra essere d’accordo con il presidente del club partenopeo, pur non negando che questa formula è difficilmente percorribile nella realtà:

“A me piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo chiamati a brevissimo a incastrare le giornate di campionato con quelle delle nostre nazionali e delle competizioni internazionali, tutto questo partendo da una data ipotetica di fine settembre”

Molte infatti le difficoltà alle quali la FIGC in questi giorni sta cercando di far fronte per garantire una buona e funzionale ripresa del campionato. Stando alla situazione attuale, pare che la serie A non riprenderà prima della fine di Settembre, se non addirittura gli inizi di Ottobre. Un qualcosa al quale non siamo assolutamente abituati in Italia, soprattutto negli ultimi anni in cui il campionato iniziava già a fine Agosto. Così il presidente della FIGC ha commentato quello che ipoteticamente potrebbe essere il nuovo calendario stagionale:

“Il fatto che il campionato possa riprendere il 12 Settembre è un’ipotesi poco percorribile. A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c’è una partita e l’8 un’altra. Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario”