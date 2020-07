Il segreto tra Ronaldo e Dybala e questa Juventus vola!

Sembra definitivamente un ricordo lontano la crisi che ha visto la Juventus faticare nella ripresa delle competizioni dopo il Covid-19. Ma oggi quella poca fantasia di gioco, quella fatica a concretizzare le occasioni e a portare a casa vittorie sembra appartenere soltanto al passato. La partita di ieri sera contro il Genoa ne è stata la conferma: 1-3 dice il tabellone al triplice fischio e altri 3 punti importanti per la corsa allo scudetto portati a casa.

In questo senso prezioso sembra il lavoro che stanno facendo Dybala e Ronaldo, anche quest’ultimo tornato finalmente in ottima forma, dopo una ripresa non delle migliori. A notare la differenza in campo non solo i tifosi ma anche mister Sarri, che a fine partita ha spiegato:

«È cambiato qualcosa a livello di movimenti, ma hanno imparato a cercarsi di più. Si sono resi conto che usufruendo l’uno dell’altro ne beneficiano entrambi. È una cosa che ho notato anche in allenamento»

E se i risultati di questo nuovo dialogo sul campo tra Dybala e Ronaldo sono questi, non possiamo che aspettarci letteralmente fuochi d’artificio. Un po’ gli stessi che i tifosi della Juventus aspettano da tempo. Ma adesso la combo d’attacco sembra essere matura e il lavoro di mister Sarri sembra star iniziando a portare i suoi risultati.