INFORTUNIO RADU, PROBLEMI PER LA LAZIO – La Lazio ha ormai quasi abbandonato le speranze di Scudetto, cullate a lungo durante il periodo di lockdown, e potrebbe forse tenerle vive solo con una vittoria a Torino con la Juventus. Ai problemi vari della squadra, si aggiunge anche una nuova difficoltà: la Lazio, che dopo la sosta ha sempre subito gol (tranne nel pareggio di Udine) perde per infortunio Radu, che si è fatto male al polpaccio proprio nella trasferta in Friuli. Per questo, già dalla sfida con la Juve ci saranno pochi difensori a disposizione per Inzaghi.

Infortunio Radu, solo tre difensori a disposizione con la Juve

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per Stefan Radu la stagione è finita qui. Il brutto problema accusato al polpaccio, infortunio rimediato durante la partita pareggiata 0-0 con l’Udinese, non permetterà al rumeno di giocare le cinque sfide rimanenti fino al termine della Serie A. A questo punto, dunque, la situazione in difesa per i biancocelesti inizia ad essere davvero complicata: squalificato Patric dopo il morso di Lecce, ad Inzaghi resteranno solo quattro difensori. In più, Bastos è ancora acciaccato e difficilmente potrà garantire un buon minutaggio da qui al termine del campionato: per questo, saranno chiesti gli straordinari al trio Acerbi, Felipe e Vavro, quest’ultimo mai davvero integrato e spesso deludente durante le sfide giocate. Contro la Juve, quindi, la strada parte in salita.