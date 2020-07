Juventus-Milan: Bonucci rimpiange la scelta fatta due anni fa

Alla vigilia della gara contro il Milan, che Leonardo Bonucci disputerà da capitano, è tempo di numeri e statistiche. Non quelli della classifica, che parlano chiaro e vedono la Juventus scendere in campo contro i rossoneri con un vantaggio di +7 dalla seconda, ma quelli dei singoli giocatori. Tra questi Bonucci, che annovera ben 401 presenze in bianconero. Al momento il giocatore con più partite nella Juve, secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, e il 18esimo nella storia del club.

Un piccolo rimpianto per il difensore bianconero, che se due anni fa non avesse lasciato la Juventus, oggi rientrerebbe nella top 10 dei giocatori con il maggior numero di presenze in bianconero.

Ma sembra non aver tempo per i rimpianti Bonucci, che al contrario, ha festeggiato la presenza numero 400 con la maglietta della Juventus insieme all’amico e compagno di squadra e di settore, Giorgio Chiellini. Stando alle indiscrezioni i due si sono ritrovati al ristorante Lampara in centro a Torino per una cena insieme e per guardare Lazio-Milan, partita che ha incrementato il distacco in classifica dai biancocelesti. Insomma, nonostante la parentesi rossonera e l’anno di riassestamento alla Juventus, adesso Bonucci sembra essere tornato laddove dove sembra non essere mai andato via.