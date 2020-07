Lecce Parma probabili formazioni: Falco contro Kulusevski

− LECCE PARMA PROBABILI FORMAZIONI

Salentini all’ultima spiaggia contro un Parma ormai salvo e privo di obiettivi definiti, se non quello di onorare la maglia fino al deadline della stagione. Al fischio d’inizio di domenica delle 20:45, si giocherà per la salvezza con un occhio di riguardo alla sfida di Marassi tra Genoa e Verona. Il Lecce, grazie alla vittoria di mercoledì in trasferta a Udine e la sconfitta in concomitanza per 5 a 0 del Grifone sul campo del Sassuolo, può ancora sperare nella permanenza in Serie A. La distanza con i liguri è di soltanto un punto e l’obiettivo è quello di vincere contro il Parma e sperare in una non vittoria del Genoa contro l’Hellas. Orgoglio e onore per il Parma, che con 46 punti messi in cascina, ha trovato la salvezza ormai da parecchie giornate. Attenzione alla grandissima forma dell’uomo del momento, Dejan Kulusevski, giunto a quota 10 gol contro l’Atalanta. Lecce Parma probabili formazioni nel dettaglio.

LECCE PARMA PROBABILI FORMAZIONI, LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

Solito 4-3-2-1 per la squadra di Liverani, che per il match salvezza contro il Parma deve fare a meno dello squalificato Paz e dell’infortunato Deiola. In difesa, davanti a Gabriel, Donati a destra e Calderoni a sinistra, con tandem centrale composto da Lucioni e Meccariello. In mezzo, avanza di un posto Mancosu, che sarà sulla trequarti con Falco, mentre Tachtsidis dovrebbe scendere dal primo minuto, coadiuvato da Barak e Petriccione. In avanti, dentro bomber Lapadula, che ha raggiunto la doppia cifra grazie al gol di mercoledì a Udine.

Tra indisponibili e squalificati, scelte quasi obbligate per mister D’Aversa. In porta Sepe, difesa a 4 composta da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. In mezzo, fuori Kucka al suo posto Barillà, che sarà accompagnato da Kurtic e Kulusevski. In attacco, fuori per infortunio sia Cornelius che Karamoh, dal primo minuto insieme a Gervinho saranno Siligardi e Sprocati.

LECCE PARMA PROBABILI FORMAZIONI

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Falco, Mancosu; Lapadula. All. Liverani

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Siligardi, Gervinho, Sprocati. All. D’Aversa