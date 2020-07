Messi all’Inter. Il padre arriva a Milano: “Se ce l’ha fatta la Juve, può farcela anche l’Inter”

Grande arrivo a Milano che fa sognare i tifosi dell’Inter, quello del papà di Lionel Messi. Jeorge Messi, infatti, è pronto ad andare a vivere in una casa vicina alla sede dell’Inter, tra i grattacieli di Porta Nuova.

L’investimento fatto da Suning sulle case di proprietà del club neroazzurro è stato alto. A partire dall’estate del 2016, infatti, sono stati investiti sulle case dell’Inter più di 500 milioni. Un investimento che ora più che mai potrebbe tornare utile e fruttare parecchio alla società, che sogna il grande arrivo dell’argentino.

L’Inter ha dimostrato di avere abbastanza soldi per sognare il grande acquisto, che potrebbe coronare il progetto vincente di questa squadra sempre più in trasformazione. Più volte, infatti, nel corso di questa stagione si è detto che ci si sarebbe aspettati di più dall’Inter, ma che evidentemente mancava qualcosa. Oggi quel qualcosa potrebbe trovare volto in Lionel Messi, ormai sempre più lontano dal Barcellona. Colpo di mercato, questo, che gioverebbe a tutto il calcio italiano, portando dalla Spagna a casa nostra lo scontro titanico tra i due maestri del calcio: Messi e Ronaldo.

Al momento non è possibile parlare di qualcosa di certo ma come riporta La Gazzetta dello Sport:

“Se l’ha fatto la Juventus, perché adesso non può farlo l’Inter?”