Messi in partenza? Tutte le strade portano a … Torino

Sono giorni ormai che voci più o meno fondate vorrebbero l’approdo di Lionel Messi alla Juventus. Da tempo ormai i rapporti tra il bomber argentino e il club catalano sembrano essersi incrinati parecchio, tanto da lasciar intuire una possibile partenza di Messi. Destinazione? Torino, dicono tutti.

La motivazione sembra ovvia: il duetto Messi-Ronaldo punterebbe definitivamente tutti gli occhi sulla Vecchia Signora, ripagandola di qualsiasi investimento.

Ma se nei giorni passati si è trattato soltanto di voci, ora un’ipotesi più concreta sembra presentarsi all’orizzonte: infatti, sui social compare una foto di David Trezeguet, responsabile delle Legends, nonchè massimo ambassador del club, proprio insieme a Messi.

Trezeguet, in viaggio a Barcellona per seguire da vicino il lavoro dei ragazzi di Quique Setien, ultimamente sta trascorrendo molto tempo in Spagna per seguire un corso di formazione, tanto da aver vissuto tutto il periodo di lockdown in una casa a Madrid. Non sappiamo dunque con certezza se la foto comparsa sui social avesse effettivamente un doppio fine ma quel che è certo è che, stando ai commenti accorsi da parte dei tifosi, un eventuale approdo a Torino di Messi sarebbe visto di buon occhio dal popolo bianconero. E poi si sa, con la Juventus nulla è impossibile …