MILAN JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI – A San Siro si affrontano due squadre tra le più in salute dell’intera Serie A: da una parte il Milan, capace di vincere tutte le sfide dopo la sosta (tranne lo sfortunato pareggio con la Spal) comprese quelle con Roma e Lazio, dall’altra una Juventus che ha fatto l’en-plein dopo il lockdown e ha messo una mano sul Tricolore. Adesso, però, il percorso per lo Scudetto si complica visto che partite dure aspettano la Juventus: si comincia dal Milan, che invece deve ancora conquistarsi la qualificazione in Europa League.

Milan Juventus probabili formazioni, assenze pesanti per i bianconeri

MILAN – Ancora fuori, per il Milan, i due centrali Musacchio e Duarte, ed allora spazio per l’ormai collaudata coppia titolare Kjaer-Romagnoli. Anche Castillejo è indisponibile, quindi gioca di nuovo il sorprendente Saelemakers: al suo fianco, dovrebbe farcela il numero 10 Calhanoglu, altrimenti spazio a Rebic. Davanti, sempre il totem Zlatan Ibrahimovic: il Milan vuole e deve vincere, per dimostrare di essere tornato grande.JUVENTUS – Problemi non banali per la Juventus. In difesa, oltre all’assenza ormai abituale di Capitan Chiellini, forfait anche per De Ligt, squalificato. Giocano allora Rugani e Bonucci, sempre fuori ovviamente Merih Demiral. Pesa sulla Juventus anche un’altra squalifica, quella di Paulo Dybala: al suo posto dentro il Pipita Higuain, mai titolare dopo il lockdown. Confermati i terzini (sempre assente Alex Sandro) ed il centrocampo, a meno che non torni Matuidi al posto di Rabiot.

MILAN JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.