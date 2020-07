MILAN KJAER, AVANTI FINO AL 2022 – Per il Milan Kjaer è stato una vera e propria scoperta. Il giocatore, arrivato a gennaio dall’Atalanta, non stava convincendo a Bergamo, e ci si ricordava dei suoi trascorsi a Roma non esattamente felicissimi: un buon difensore, sì, ma non certo un campione. Eppure, nel suo periodo a Milano sta convincendo al fianco di Romagnoli, formando una coppia ben assortita e abbastanza solida. La notizia del suo riscatto e, quindi, della sua permanenza in rossonero fino al 2022 non può che far felici i tifosi: è arrivata anche la conferma dell’agente del danese, Mikkel Beck, che ha dimostrato come anche lo stesso Simon Kjaer sia felice della scelta.

Il difensore classe ’89 continuerà, dunque, a difendere i pali di Gigio Donnarumma anche per le prossime stagioni. Rangnick, che dovrebbe arrivare al posto di Pioli, sarà ben felice, ma anche lo stesso giocatore sa che si trova al posto giusto. A conferma di ciò, ecco le parole di Mikkel Beck, agente del ragazzo, su Twitter: “Ora è finalmente ufficiale. Simon continuerà il suo incredibile viaggio nel club dei suoi sogni da ragazzo. Il Milan ha utilizzato l’opzione di acquisto che faceva parte dell’accordo di prestito firmato a gennaio e così Simon rimarrà per altre due stagioni nel club“.

