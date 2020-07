Nike Flight, il nuovo pallone della Serie A: ecco le FOTO

Si chiama Nike Flight il nuovo pallone della Serie A per la stagione 2020/2021. Sì, perché è vero che il campionato attuale è ancora in corso, ma è altrettanto vero che quello successivo seguirà a stretto giro di posta e, pertanto, non si deve in alcun modo giungere impreparati all’appuntamento. Così, in queste ore, la Lega Serie A, attraverso alcune fotografie diramate mediante i propri canali sociale e un comunicato stampa rilanciato anche sul proprio sito internet, ha presentato urbi et orbi la nuova sfera che rotolerà sui manti erbosi di tutt’Italia nella prossima annata, caratterizzata da un design innovativo e una colorazione avvincente.

Nike Flight: ecco il nuovo pallone della Serie A

Come si legge nella nota ufficiale, Nike Flight “è il risultato di otto anni di ricerca sul miglioramento della stabilità del volo del pallone da calcio da parte del Nike Equipment Innovation Lab. Nei test svolti sono stati coinvolti oltre 800 atleti professionisti che con le loro indicazioni sono stati fondamentali per arrivare al risultato finale. La nuova tecnologia aerodinamica Nike AerowSculpt riduce le oscillazioni e garantisce una traiettoria più stabile. Il design presenta inoltre l’inchiostro 3D Nike ACC (All Conditions Control). Introdotto nel 2014, ACC aiuta a garantire un grip ottimale in condizioni di asciutto e bagnato”. Nike Flight sarà utilizzato non soltanto in Serie A, ma anche nella massima serie inglese e russa.

Nike Flight – il nuovo pallone ufficiale #SerieATIM 2020-2021: tutto inizia con un pallone! @nikefootball