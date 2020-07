Pagelle Verona Inter: Candreva quasi bis, Veloso pareggia

Pagelle Verona Inter con tante insufficienze soprattutto per i nerazzurri, che dopo un’ottima rimonta, vengono ripresi nel finale, per il 2-2 definitivo. Allo stadio Bentegodi, sblocca al secondo minuto Lazovic, poi uno-due letale dell’Inter nella ripresa con Candreva e un’autorete di DiMarco. Nel finale, nerazzurri raggiunti dalla conclusione di Miguel Veloso. L’Inter scivola al quarto posto in graduatoria, lasciando la terza piazza all’Atalanta. I punti sono 65, meno dieci dalla Juve capolista e scudetto sempre più un miraggio. L’Hellas ottiene un buon punto, arrivando a 43 punti in classifica e sogno Europa ancora vivo. Pagelle Verona Inter nel dettaglio.

PAGELLE VERONA INTER

VERONA

Silvestri: 5,5 Buoni interventi nel primo tempo per l’estremo difensore emiliano, nella ripresa può fare poco o nulla sul pari di Candreva, nel secondo, viene sorpreso dalla deviazione di Dimarco.

Rahmani: 6 Deve vedersela con un cliente niente male, ovvero Alexis Sanchez. Soffre a tratti la sua velocità, soprattutto nella ripresa con un Maravilla molto in palla.

Kumbulla: 6 Prova a tenere botta a Lukaku, è dura e ci riesce in parte nel primo tempo. Nel secondo tempo, Big Rom emerge di più rendendosi pericoloso. Dal 84′ Empereur S.V

Gunter: 5,5 Come i suoi compagni di reparto, soffre la ripresa nerazzurra, con Candreva sempre puntuale e dinamico.

Faraoni: 6 Uno degli ex di turno in maglia gialloblù, corre nella fascia instaurando un ottimo duello con Young.

Amrabat: 6,5 Tanta lotta e qualità per il futuro centrocampista della Fiorentina. Solita partita diligente davanti la difesa, si allaccia con qualche giocatore nerazzurro, in particolare con Borja.

Miguel Veloso: 7 Mezzo voto in più perché l’ha ripresa nel finale con un tiro chirurgico dei suoi.

Dimarco: 6 Molto più in palla nel primo tempo, dove sfiora la rete con un sinistro a fil di palo. Nella ripresa cala, sfortunato sul secondo gol nerazzurro. Dal 66′ Adjapong: 6 Entra e fa il suo senza sbavature né eccellenze.

Pessina: 5,5 Meglio nelle uscite precendenti il giocatore in prestito dall’Atalanta. Soffre la marcatura stretta e l’esperienza di Godin

Stepinski: 5 Forse il peggiore dell’Hellas, si fa vedere poco in avanti, non rendendosi quasi mai pericoloso. Dal 54′ Di Carmine: 5,5 Poca pericolosità dalle parti di Handanovic, soffre la possenza di de Vrij.

Lazovic: 6,5 Ha il merito di sbloccarla immediatamente al secondo minuto, solita corsa e quantità per l’ex Genoa. Dal 85′ Verre: S.V

All. Juric: 6 Squadra sempre combattiva e tenace che non si dà mai per vinta. Il gol nel finale è una dimostrazione.



INTER