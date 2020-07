PARMA BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI – Torna in campo la Serie A, con la trentaduesima giornata di campionato: a sfidarsi, le due migliori emiliane del nostro torneo, ovvero Parma e Bologna. I crociati, così come, ad esempio, il Cagliari, hanno avuto un calo nel girone di ritorno, ed anche nel post lockdown la squadra di D’Aversa sembra in difficoltà. Altalenante il rendimento del Bologna, invece: entrambe, in ogni caso, hanno raggiunto la salvezza (ovvero l’obiettivo fissato ad inizio stagione), e quindi ora tutto ciò che ci sarà in più sarà ben accetto.

Parma Bologna probabili formazioni, dubbio Cornelius: se non gioca, c’è Kucka

PARMA – Il Parma arriva alla sfida del Tardini con la solita assenza di Inglese, a cui si aggiunge però quella (piuttosto probabile) di Cornelius. Se l’attaccante non ce la fa a giocare, al suo posto partirà Kucka come punta centrale, per dare peso all’attacco. Difesa titolare, a centrocampo pronto Scozzarella al posto di un deludente Hernani: Gervinho e Kulusevski, invece, a supporto della punta (che sia Cornelius o, più probabilmente, Juraj Kucka).

BOLOGNA – Accolto il ricorso della società per la squalifica di Soriano: ridotte ad una sola le giornate a lui comminate, quindi è pronto a riprendersi il suo posto sulla trequarti. Fuori, invece, Sansone: Barrow a sinistra, con Palacio punta centrale. In difesa, fuori lo squalificato Denswil e lo stanco Dijks: al loro posto, pronti Danilo in coppia con Bani e Krejci a sinistra. In mezzo, confermatissimi Medel e Schouten.

PARMA BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.