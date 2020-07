Probabili formazioni Fiorentina Sassuolo: nei viola torna Chiesa dal 1′ minuto

Probabili formazioni Fiorentina Sassuolo, spettacolo al ‘Franchi’. Il match di mercoledì 1° luglio tra Fiorentina e Sassuolo valido per la 29.a giornata di Serie A si preannuncia interessante. Infatti saranno difronte due squadre separate da soli 3 punti con gli emiliani davanti ai viola. La Fiorentina vorrà dimenticare la sconfitta rimediata sabato scorso contro la Lazio e vuole voltare pagina dopo le polemiche per l’arbitraggio di Fabbri particolarmente contestato dalla società viola dopo il ‘presunto’ contatto tra Caicedo e Dragowski che ha portato i biancocelesti ad usufruire di un calcio di rigore generoso, penalty poi trasformato da Immobile. Il Sassuolo, invece, vorrà dar seguito a bel gioco mostrato nelle due gare precedenti contro Inter e Verona, anche se in difesa concede un pò troppo e ciò è testimoniato dai due 3-3 consecutivi rimediati contro nerazzurri e scaligeri. Dopo aver indicato dove vedere Fiorentina Sassuolo in diretta tv, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni Fiorentina Sassuolo.

Probabili formazioni Fiorentina Sassuolo, ecco le scelte di Iachini e De Zerbi