Probabili formazioni Genoa Inter: Conte sceglie la LuLa, Nicola i due ex

Probabili formazioni Genoa Inter: scopri qui tutte le novità sulle scelte di formazione di Antonio Conte e Davide Nicola in vista del prossimo match di campionato.

Archiviata la trentacinquesima giornata di Serie A, ecco arrivato il momento della trentaseiesima. In questo turno di Serie A l’Inter di Antonio Conte affronterà il Genoa di Davide Nicola al Marassi. Il Genoa è reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Lecce e Sampdoria che gli hanno permesso di fare un balzo in avanti nella lotta per la salvezza. Il Grifone si trova infatti al diciassettesimo posto in classifica (quartultimo posto) a 36 punti ed è momentaneamente salvo, tuttavia il Lecce si trova a soli quattro punti di distacco e non avrà alcuna intenzione di mollare un centimetro. Il Genoa proverà dunque a portare a casa punti preziosi per la salvezza anche in questa sfida contro l’Inter che ormai ha esaurito ogni minima speranza di scudetto. I nerazzurri, pareggiando le ultime due partite, si sono visti scavalcare in classifica dall’Atalanta ed attualmente si trovano in terza posizione con 73 punti (ad 1 punto di distanza dall’Atalanta e con 1 punto in vantaggio sulla Lazio). Antonio Conte al termine dell’ultima gara pareggiata per 0 a 0 contro la Fiorentina ha espresso la propria idea su come la sua squadra affronterà la parte finale del campionato: cercherà di vincere più partite possibili per migliorarsi in classifica, migliorare la condizione fisica e mentale in vista dell’Europa League e consolidare una mentalità vincente. Proprio per la mentalità vincente che contraddistingue il tecnico salentino, Conte ha anche detto che arrivare secondi significherebbe essere i primi dei perdenti. Da queste parole si può facilmente capire come l’allenatore dell’Inter cercherà di apportare diverse rotazioni di partita in partita per dare spazio a tutti e per evitare di perdere altri calciatori per infortunio. Ecco dove vedere la partita tra Genoa e Inter in diretta tv e in streaming.

Le scelte dei due allenatori: Probabili formazioni Genoa Inter

Parlando di infortuni, sono numerose le assenze per entrambe le squadre. Davide Nicola dovrà fare a meno di Romero, Cassata, Sturaro, Sanabria e Radovanovic per infortunio, mentre sarà assente anche lo squalificato Lerager. L’emergenza maggiore per i padroni di casa riguarderà dunque il settore del centrocampo. Antonio Conte dovrà invece rinunciare agli infortunati De Vrij, Sensi e Vecino, oltre allo squalificato Barella.

Il Genoa confermerà per sommi capi il 3-4-1-2 delle ultime uscite. In porta ci sarà Perin, mentre in difesa i favoriti sono Goldaniga, Zapata e Masiello. Sugli esterni spazio a Biraschi e Criscito. A centrocampo gli uomini sono contati e i due davanti la difesa saranno Schone e Jagiello. Sulla trequarti Iago Falque (in ballottaggio con Behrami per un assetto più difensivo della squadra) dietro alla coppia d’attacco formata dai due ex calciatori dell’Inter e del vivaio nerazzurro, Pandev e Pinamonti. Sanabria potrebbe recuperare in extremis per questo match, ma dovrebbe in ogni caso partire dalla panchina.

L’Inter insisterà col 3-4-1-2. In porta Handanovic. Ranocchia sostituirà l’infortunato de Vrij al centro della difesa, mentre ai suoi lati agiranno Skriniar e Godin (in vantaggio su Bastoni). Sugli esterni i favoriti sono Moses e Biraghi, ma il ballottaggio è vivo con Candreva e Young. Davanti la difesa ci saranno Gagliardini e Brozovic, sulla trequarti Borja Valero in leggero vantaggio su Eriksen. In avanti ritorna la coppia d’attacco composta da Lukaku e Lautaro Martinez (con Sanchez pronto ad incidere sul match a partita in corso).

Probabili formazioni Genoa Inter: lo schieramento in campo

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Jagiello, Criscito; Iago Falque/Behrami; Pinamonti, Pandev.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin/Bastoni; Moses/Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi/Young; Borja Valero/Eriksen; Lukaku, Lautaro.