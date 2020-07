Probabili formazioni Lecce Fiorentina: Liverani punta su Babacar davanti, Iachini si affida a ‘bomber’ Cutrone

Probabili formazioni Lecce Fiorentina, scontro salvezza a ‘Via del Mare’. Mercoledì sera alle 21.45 al ‘Via Del Mare’ andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza che vedrà opporsi il Lecce di Liverani e la Fiorentina di Iachini, match valido per la 33.a giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre stanno passando due momenti completamente diversi: i salentini sono in ripresa nelle ultime due giornate hanno raccolto 4 punti vincendo a ‘Via del Mare’ contro la Lazio per 2-1 e ottenendo un buon punto in trasferta contro il Cagliari; i viola, invece, sono in difficoltà come dimostra il pareggio ottenuto nel finale contro il Verona grazie a Cutrone ma l’ultima vittoria della Fiorentina è avvenuta proprio in trasferta contro il Parma per 1-2. Dopo aver indicato dove vedere Lecce Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni Lecce Fiorentina.

Probabili formazioni Lecce Fiorentina, ecco le scelte di Liverani e Iachini