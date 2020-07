Dove vedere Lecce Fiorentina, streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Lecce Fiorentina, presentazione del match. Alle ore 21.45 di mercoledì 15 luglio allo stadio ‘Via del Mare’ (a porte chiuse) il Lecce di Fabio Liverani ospita la Fiorentina di Beppe Iachini, il match è valido per la 33.a giornata del campionato di Serie A. Questo match si preannuncia piuttosto caldo ed è a tutti gli effetti uno scontro salvezza con i salentini che occupano la 18.a posizione con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte) e sono reduci dall’ottimo pareggio a ‘reti inviolate’ ottenuto domenica scorsa contro il Cagliari nel match giocato alla ‘Sardegna Arena’.

I viola dall’altro canto non stanno passando un buon momento, infatti occupano la 13.a posizione con 35 punti (8 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte) e sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Verona nella gara giocata al ‘Franchi’. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Lecce Fiorentina.

Dove vedere Lecce Fiorentina, diretta TV e streaming