Roma Inter probabili formazioni: tornano Lukaku e Barella

− ROMA INTER PROBABILI FORMAZIONI

Grande sfida domani sera all’Olimpico a partire dalle 21:45. Scenderanno in campo due squadre, alla ricerca di punti fondamentali sia per l’Europa che per la corsa al tricolore. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie consecutive, contro Parma, Brescia e Verona. Il quinto posto in classifica, a quota 57 punti, è, comunque, ancora in bilico, visti gli arrembaggi di Milan e Napoli, entrambe a -4 dalla squadra di Fonseca. Nonostante, le non esaltanti prestazioni, soprattutto nell’ultimo match contro l’Hellas, i giallorossi hanno raggiunto importanti successi, dopo un inizio di campionato post-Covid non proprio all’altezza. Dall’altro lato, arriva un Inter totalmente rigenerata e con nuove motivazioni, dopo le due vittorie di fila, che l’hanno proiettata dal quarto al secondo posto in pochi giorni e a lottare nuovamente per il titolo contro la Juventus. Ottime le prestazioni sia contro il Torino (3-1), che in casa della Spal (0-4). Roma Inter probabili formazioni nel dettaglio

ROMA INTER PROBABILI FORMAZIONI, LE ULTIMISSIME

Per la sfida di domani sera, Fonseca dovrebbe confermare lo stesso undici vincente di mercoledì contro il Verona, tranne che per un cambio in attacco. In porta, c’è Pau Lopez, protetto dalla linea a tre composta da Mancini, Ibanez e Kolarov. In fase di recupero l’ex centrale dello United, Smalling. Nelle fasce, presenti da destra verso sinistra: Bruno Peres, Veretout, Diawara e Spinazzola. Mentre in avanti, sulla linea dei trequartisti: il solito Mkhitatyan con Carles Perez in vantaggio su Pellegrini. Unica punta, l’ex oggetto dei desideri nerazzurri, Edin Dzeko. Dalla panchina, Nicolò Zaniolo.

Rispetto alla trasferta vittoriosa di Ferrara, Conte farà ritornare in campo l’undici titolare nerazzurro. Quindi, nuovamente presente dal primo minuto de Vrij al centro della difesa, con Bastoni e Skriniar rispettivamente a sinistra e a destra. Ai lati del centrocampo a 4, Candreva e Young; mentre in mezzo, dovrebbe farcela Barella, che ritornerà a fare coppia con Brozovic. Sulla trequarti, riecco il dubbio Eriksen, che potrebbe essere scalzato dallo spagnolo Borja Valero. In avanti, invece, ottimismo sul recupero di Lukaku, con Lautaro a completare il pacchetto offensivo.

ROMA INTER PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Lautaro. All. Conte