Sampdoria Genoa formazioni: Quagliarella sfida Pandev

− SAMPDORIA GENOA FORMAZIONI



Sarà un Derby della Lanterna senza pubblico e con un Marassi privo di suggestioni materiali, con l’assenza delle grandi coreografie e del calore delle due curve blucerchiata e rossoblù. Nonostante ciò, la posta in palio rimane sempre altissima, non solo dal punto di vista del comando cittadino, ma anche ai fini della graduatoria finale. La Sampdoria è, infatti, reduce da ben 3 vittorie consecutive, che l’hanno fatta balzare dal 16/17esimo posto al tredicesimo, ad un punto dalla matematica salvezza. Fondamentale l’ultima vittoria in rimonta in casa del Parma per 2 a 3. Il Genoa è ancora a rischio B, nonostante la pesante vittoria di domenica contro il Lecce. I punti in classifica sono 33, +4 dai salentini terzultimi ma con un calendario a sfavore, viste le due ravvicinate gare, contro la Samp di domani e l’Inter di sabato. Il fischio d’inizio del Derby sarà alle 21:45, Sampdoria Genoa formazioni nel dettaglio.

SAMPDORIA GENOA FORMAZIONI, LE SCELTE DI RANIERI E NICOLA

Per il match di domani sera, la Sampdoria dovrebbe confermare il 4-4-2, con qualche cambio però rispetto alla vittoriosa trasferta di Parma. Fuori a destra lo squalificato Bereszynski, con Depaoli, che scala di qualche metro dietro, ritorna dal primo minuto Colley in coppia con Yoshida; mentre a sinistra, spazio per Augello. In centrocampo, da destra verso sinistra Linetty (fuori al Tardini),Thorsby, Ekdal e l’ex friulano Jankto. In avanti, arrivano conferme per la coppia Gaston Ramirez, Quagliarella.

Nel Grifone, Nicola ne dovrebbe cambiare tre rispetto alla vittoria contro il Lecce: fuori Masiello, Sturaro e Sanabria, dentro Biraschi, Behrami e Pinamonti. In porta, sempre Perin, con Zapata e Romero centrali e capitan Criscito a sinistra. In mezzo, c’è Schone con Lerager; mentre in avanti, classe e velocità con Iago Falquè e Goran Pandev.

SAMPDORIA GENOA FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Genoa (4-3-3): Perin, Biraschi, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schone, Behrami, Iago Falquè, Pinamonti, Pandev. All. Nicola