Sassuolo Genoa formazioni: Pandev punta la salvezza

− SASSUOLO GENOA FORMAZIONI

Match decisivo per la possibile salvezza del Genoa, che sul campo del Sassuolo potrebbe ottenere quella fatidica matematica, che le consentirebbe di rimanere in A, condannando alla serie cadetta il Lecce. Le due squadre si presenteranno al match di domani (ore 19:30) con due risultati analoghi nelle rispettive sfide precedenti. La squadra di De Zerbi ha infatti racimolato zero punti dalla trasferta di sabato sera in casa del Napoli. 2-0 deciso dalle firme di Hjsay e Allan, ma influenzato da ben 4 reti annullate ai nero-verdi. La classifica è comunque abbastanza positiva, visti i 48 punti messi in cascina e l’ottavo posto alle spalle proprio del Napoli. Ko anche per il Genoa alla 36esima giornata, a Marassi contro l’Inter per 3 a 0. Niente da fare per la squadra di Nicola, contro la furia di Lukaku&Co, ma positive, invece, le notizie arrivate il giorno successivo da Bologna, con la sconfitta del Lecce. La distanza dai salentini è di 4 punti, con quest’ultimi impegnati domani sera in casa di un Udinese in grande forma. Sassuolo Genoa formazioni nel dettaglio.

SASSUOLO GENOA FORMAZIONI, LE ULTIMISSIME

Rispetto alla trasferta del San Paolo, De Zerbi ne dovrebbe far rifiatare tre: Marlon, Muldur e Magnanelli, dentro Peluso, Toljan e Bourabia. A completare il pacchetto difensivo davanti Consigli, saranno Ferrari e Rogerio; mentre in centrocampo, presente l’ex Milan Locatelli. In avanti, complice l’assenza per infortunio di Boga, dentro ancora Traore, coadiuvato da Berardi e Djuricic e unica punta Ciccio Caputo.

Anche nel Grifone, fuori tre interpreti rispetto alla gara di sabato: Rovella, Jagiello e Favilli; dentro Lerager, Schone e Pandev. Confermato il trio difensivo composto da Romero, Goldaniga e Zapata; in fascia, a destra Ankersen e a sinistra Criscito. Mentre in attacco, Pinamonti sarà accompagnato dall’esperienza di Goran Pandev.

SASSUOLO GENOA PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo ( 4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi

Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Goldaniga, Romero; Ankersen, Behrami, Schone, Lerager, Criscito; Pandev, Pinamonti. All. Nicola