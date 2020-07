Sconcerti shock: “Campionato falsato che favorisce la Juventus”

Mario Sconcerti fa di nuovo sentire la sua voce e dice la sua sul campionato in corso, ribadendo la sua opinione, già ampiamente espressa in passato. Questa volta ad accogliere le sue parole sono i microfoni di Tmw Radio ai quali afferma:

«Il campionato è falsato per forza, quando sei costretto a cambiare delle regole in corsa è chiaro che diventa un altro campionato.È una situazione che aiuta chi ha più giocatori, come la Juve. Finché sei a 4 punti e hai lo scontro diretto però tutto può succedere, prima di quello poi c’è una fase del calendario favorevole alla Lazio»



Sembra quasi non tenere in conto l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che ha colpito tutto il mondo nei mesi passati, Mario Sconcerti, che sembra proprio non voler sentire ragioni. Eppure se si pensa alle diverse ipotesi varate nei mesi precedenti per poter permettere alle competizioni di riprendere, quella attuale sembra definitivamente essere la migliore, oltre che la più democratica. Difficile immaginare uno scenario migliore. Le parole di Sconcerti, infatti, fanno infuriare la Uefa, che ha lavorato duramente per poter trovare la soluzione migliore, che non favorisse nessuno, e permettesse alle competizioni di riprendere esattamente da dove si erano interrotte.