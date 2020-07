Serie A, dove vedere Spal Roma: streaming e canale tv

Sarà una serata ricca di match quella di oggi in Serie A, a cominciare dalla gara Spal Roma. Prima di capire dove vedere la partita in streaming e in tv, facciamo il punto sulle due squadre a poche ore dal fischio d’inizio. A quattro giornate dal termine del campionato la Roma di Fonseca è costretta a difendere sul campo della Spal il quinto posto in classifica ora occupato dal Milan, vittorioso ieri sera a San Siro sul Sassuolo. I giallorossi, infatti, sono stati scavalcati momentaneamente dai rossoneri e adesso occupano la sesta posizione in Serie A, il che vorrebbe dire playoff di Europa League. Dal canto suo la Spal arriva alla sfida più demoralizzato che mai, dopo la matematica retrocessione arrivata in seguito alla sconfitta di domenica scorsa contro il Brescia. A questo punto non ci resta che andare a scoprire le informazioni su dove vedere Spal Roma in tv e in streaming.

Dove vedere Spal Roma: orario e canale tv

Il match valido per la trentaseiesima giornata di campionato tra Spal e Roma andrà in scena a partire dalle ore 21:45, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La diretta tv del match sarà trasmessa da Dazn. Se si è in possesso di un abbonamento alla piattaforma, si potrà assistere al match da qualsiasi smart tv oppure collegando alla tv le console XBox o PS4, o ancora utilizzando il dispositivo di Google, Google Chromecast. Per seguire la sfida basterà collegarsi sul canale tv di Spal Roma, DAZN 1. Per coloro che invece avessero nel pacchetto Sky anche le trasmissioni Dazn, allora il canale dove vedere Spal Roma sarà il 209 del satellite.

Dove vedere Spal Roma in streaming

Essendo il match trasmesso su Dazn, anche lo streaming di Spal Roma dovrà per forza di cose passare tramite questa piattaforma. Sarà quindi possibile assistere alla sfida tra estensi e giallorossi da pc, tablet o smartphone, scaricando sempre l’app di Dazn sul supporto che si preferisce. Ricordiamo infine che la telecronaca di Spal Roma sarà affidata alla coppia Buscaglia-Budel.