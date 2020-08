Amichevoli Juventus 2020: il calendario estivo dei bianconeri

La Juventus 2020-2021 allenata da Andrea Pirlo, alla prima avventura da allenatore per l’ex centrocampista, non ha tempo da perdere. I bianconeri, come da tradizione, hanno iniziato il 24 agosto la preparazione alla Continassa. Nel pomeriggio arriverà il momento più atteso. Allo Juventus Training Center della Continassa, Andrea Pirlo dirigerà il primo allenamento. Il lavoro durerà una settimana e poi ci sarà la prima interruzione per via degli impegni della nazionale, per poi riprendere tra il 7 e l’8 settembre. Ecco di seguito le amichevoli Juventus precampionato.

Amichevoli Juventus precampionato

Considerato che il campionato inizierà il 19 settembre, non ci sarà molto tempo per dare una propria impronta alla squadra e quindi gran parte del lavoro Pirlo lo dovrà svolgere a campionato iniziato. Saranno importanti le amichevoli precampionato anche se non saranno tante. La principale antagonista nelle amichevoli sarà la Juventus Under 23, anche se non è da escludere un’amichevole contro un’avversaria di buon livello nella settimana prima dell’inizio del campionato. Come ha già comunicato il presidente Andrea Agnelli, non si terrà dopo 61 anni il tradizionale vernissage di Villar Perosa (la causa è dovuta al Covid-19 e le possibilità di contagio). In seguito quest’articolo verrà aggiornato e verranno inserite eventuali amichevoli dei bianconeri con le rispettive date.