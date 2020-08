Dove vedere Genoa Verona: diretta tv e streaming, Serie A Tim

Scopri dove vedere Genoa Verona in diretta tv e in streaming.

Archiviata la trentasettesima giornata della Serie A Tim, è arrivata l’ora della trentottesima, nonché ultima giornata di campionato. Se molti verdetti riguardanti questo campionato sono già stati decisi, resta ancora aperta la questione relativa alla lotta per la salvezza, in particolare la sfida a distanza tra Genoa e Lecce. Genoa e Lecce si giocheranno la salvezza all’ultima giornata, rispettivamente contro Hellas Verona e Parma. Il Genoa di Davide Nicola, reduce da una pesante sconfitta rimediata nello scorso turno di campionato contro il Sassuolo (i neroverdi si sono imposti con un secco 5 a 0), si trova attualmente in diciassettesima posizione in classifica con 36 punti. Distaccato di un solo punto c’è il Lecce di Fabio Liverani, reduce dalla vittoria per 1 a 2 ottenuta contro l’Udinese, che attualmente sarebbe retrocesso in Serie B perché si trova al terzultimo posto in classifica. Le due squadre sono distanziate di un solo punto, dunque si deciderà tutto all’ultimo turno della Serie A Tim: il Lecce deve necessariamente vincere contro il Parma per poi sperare in buone notizie provenienti da Genova. Il Genoa, dal canto suo per salvarsi deve ottenere i tre punti contro l’Hellas di Juric, oppure pareggiare (o perdere) sperando nella non vittoria del Lecce contro il Parma. La partita tra Genoa ed Hellas Verona è indubbiamente una delle più importanti, se non la più importante in assoluto, tra le partite dell’ultimo turno di campionato.

Dove vedere Genoa Verona: l’orario del match

Genoa ed Hellas Verona si affronteranno Domenica 2 Agosto alle ore 20:45, per un match valevole per la trentottesima giornata della Serie A Tim. La gara avrà luogo allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Genoa Verona

La gara tra Genoa ed Hellas Verona in programma per domenica 2 agosto sarà trasmessa da Dazn. L’emittente televisiva andrà in onda col pre-partita del match a partire dalle ore 20:30. Gli aderenti all’offerta Sky-Dazn potranno assistere al match sul canale DAZN1 (canale 209) sul decoder di Sky. La diretta streaming del match è disponibile per gli abbonati sull’app di Dazn, accessibile da smartphone, tablet, pc e smart tv.

Attiva ora il tuo abbonamento.

Genoa-Hellas Verona: dettagli e curiosità sul match

Genoa ed Hellas Verona si sono affrontate per venticinque volte in Serie A: nello storico il Grifone è in vantaggio con dieci vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Il Genoa inoltre ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro l’Hellas (soltanto con il Venezia il Genoa ha una striscia di vittorie interne più lunga, con 7 vittorie consecutive). L’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric ha un passato con il Genoa: ha infatti collezionato 51 panchine in Serie A con i liguri, riuscendo ad ottenere 9 vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte. Altro ex della partita è Miguel Veloso: il centrocampista portoghese ha disputato 115 partite e realizzato 3 gol in Serie A con la maglia del Genoa ed è anche il genero del presidente del Genoa Preziosi, essendosi sposato con la figlia. Altri ex giocatori del Genoa, attualmente in forza all’Hellas sono Lazovic e Gunter.

Probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Lerager, Schone, Jagiello, Criscito; Pandev, Pinamonti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Pazzini.