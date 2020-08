Questa mattina è iniziata ufficialmente l’era Andrea Pirlo e in questo pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento allo “Juventus Training Center” della Continassa dove la squadra bianconera svolgerà tutta la preparazione estiva. Ricordiamo che l’ex centrocampista ha giocato a Torino per quattro stagioni (2011-15), vincendo quattro scudetti, due supercoppe italiane e una Coppa Italia e dove è stato uno dei giocatori decisivi per la conquista di questi titoli. Ritroverà tre ex compagni di squadra, ovvero Buffoni, Bonucci e Chiellini e avrà il suo primo contatto sul campo con Cristiano Ronaldo, l’uomo che dovrà fare la differenza insieme all’argentino Paul Dybala.

Tre gli assenti, ovvero Sami Khedira, che potrebbe lasciare la squadra, Matthijs de Ligt, che dopo l’operazione alla spalla sarà indisponibile per circa tre mesi e Gonzalo Higuain fuori dal progetto tecnico e che il club cercherà ad ogni di costo di vendere, per non perderlo a zero la prossima estate.

Di seguito riportiamo lo staff completo di mister Andrea Pirlo per la stagione 2020-21.

Juventus, staff stagione 2020-21

Vice Allenatore: Igor Tudor Collaboratore Tecnico: Roberto Baronio Collaboratore Tecnico: Antonio Gagliardi