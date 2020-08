Tra oggi e domani il campionato di Serie A chiuderà ufficialmente i battenti per quel che riguarda la stagione 2019-20 stravolta purtroppo dall’emergenza Covid-19 che ha costretto la Lega Calcio a far disputare le ultime dodici giornate in piena estate.

Si partirà oggi alle ore 18 con l’anticipo tra Brescia-Sampdoria, mentre alle ore 20.45 ecco la corsa al secondo posto con Atalanta-Inter e Napoli-Lazio e in contemporanea anche Juventus-Roma e Milan-Cagliari.

Domani invece altra gara alle ore 18, ovvero Fiorentina-Spal e alla sera (ore 20.45) gran finale con la corsa salvezza che riguarda Genoa e Lecce dove ospiteranno rispettivamente le tranquille Verona e Parma; chiudono il quadro Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese.

Telecronisti Serie A, 38.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Brescia-Sampdoria, sabato 1 agosto ore 18 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Simone Tiribocchi

Atalanta-Inter, sabato 1 agosto ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

Juventus-Roma, sabato 1 agosto ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Milan-Cagliari, sabato 1 agosto ore 20.45 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Napoli-Lazio, sabato 1 agosto ore 20.45 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Fernando Orsi

Spal-Fiorentina, domenica 2 agosto ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Lorenzo Minotti

Bologna-Torino, domenica 2 agosto ore 20.45 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Giancarlo Marocchi

Genoa-Parma, domenica 2 agosto ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Simone Tiribocchi

Lecce-Parma, domenica 2 agosto ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini



Udinese-Sassuolo, domenica 2 agosto ore 20.45 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Carolina Morace