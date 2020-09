Calendario Inter: Derby di Milano alla quarta giornata

− CALENDARIO INTER

Stilato il calendario della prossima Serie A 2020/21, con l’Inter che avrebbe dovuto inaugurare la propria stagione al Vigorito di Benevento. I nerazzurri, come già confermato negli ultimi giorni, scenderanno in campo con una settimana di ritardo rispetto alle altre, grazie al permesso ottenuto dopo la lunga esperienza in Europa League. Per il match d’esordio, dunque, l’Inter dovrà aspettare la settimana del 26/27 settembre, quando arriverà a San Siro la Fiorentina di Beppe Iachini. Tra i match clou usciti dall’urna della Lega di A, ci saranno: Inter-Lazio alla terza giornata; Inter-Milan alla quarta; Atalanta-Inter alla settima; Inter-Napoli alla dodicesima; Roma-Inter alla diciassettesima e Inter-Juventus alla diciottesima giornata. Ecco nel dettaglio tutto il calendario Inter.

Calendario Inter, Derby d’Italia alla penultima giornata