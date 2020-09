Calendario Serie A Milan: i rossoneri possono sognare in grande

Sono stati appena sorteggiati i calendari della Serie 2020-21 e il Milan può già iniziare a sognare. Calendario alla mano, infatti, il cammino dei rossoneri sembra essere ben distribuito durante tutto l’anno, senza una grande concentrazione di match proibitivi. L’esordio, previsto nel weekend del 19-20 settembre, vedrà la formazione di Pioli impegnata in casa contro il Bologna di Mihajlovic. Poi Crotone e Siena, 2 neopromosse, che faranno da preludio al primo big match della stagione, il derby della Madonnina, previsto alla 4^ giornata nel weekend del 17-18 ottobre. Dopo l’incontro con i cugini dell’Inter il Milan ospiterà la Roma, quindi andrà ad Udine e alla 7^ giornata sarà la volta dell’Hellas Verona, in casa. Altro big match all’8^ giornata, al San Paolo contro il Napoli di Rino Gattuso, quindi Fiorentina in casa e giro di boa a Marassi contro la Sampdoria.

Per il Milan c’è la Juventus alla 16^ e l’Atalanta all’ultima giornata

A metà dicembre, in occasione dell’11^ giornata, il Milan ospiterà il Parma, prima di far visita al Genoa e poi al Sassuolo, entrambe in trasferta. Match pre-natalizio in casa contro la Lazio e apertura del 2021 a Benevento, contro l’ex Pippo Inzaghi. Un altro ex, Andrea Pirlo, ci sarà alla 16^, per il big match contro la Juventus, quindi Torino, Cagliari e all’ultima giornata Atalanta: sarà sfida scudetto contro gli uomini di Gasperini? I tifosi rossoneri lo sperano.