Dove vedere Bologna Parma streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Lunedì 28 settembre alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna andrà in scena Bologna Parma, incontro valido per la seconda giornata di Seria A 2020/21. Un derby emiliano che metterà a confronto due squadre entrambe ancora scottate dal deludente esordio in campionato. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Bologna Parma in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Bologna Parma, presentazione della partita

I padroni di casa del Bologna arrivano al Derby d’Emilia dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan per 2-0. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic hanno voglia di riscattarsi per la loro prima partita al Dall’Ara. Non sarà semplice un’impresa semplice: il nuovo Parma di Liverani, nonostante la sconfitta nella prima giornata contro il Napoli, ha mostrato un gioco interessante ed una buona condizione di forma. Una partita da tripla, quindi, per due compagini che puntano a muovere la classifica.

Dove vedere Bologna Parma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’incontro Bologna Parma che si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, lunedì 28 settembre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD, canale 202 della piattaforma Sky. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.