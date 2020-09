Dopo la vittoria nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers (0-2), il Milan di Pioli si prepara ad affrontare il Bologna nella prima giornata di Serie A. Milan-Bologna si preannuncia una sfida molto interessante con i ‘rossoneri’ guidati dal solito Ibrahimovic, che proveranno a partire con il piede giusto in questo campionato in cui l’obbiettivo principale è la conquista del piazzamento alla prossima Champions League; e con il Bologna che tenterà di portare dei punti preziosi a casa in una trasferta difficile come quella di San Siro.

Milan-Bologna: orario, luogo e precedenti

Il match Milan-Bologna, valido per la prima giornata di Serie A della stagione 2020/21, si terrà in uno stadio San Siro a porte chiuse (così come tutte le altre partite di questa prima giornata di campionato, ndr.), alle ore 20.45 di Lunedì 21 Settembre 2020. Nei due precedenti dello scorso anno, il Milan ha sempre avuto la meglio sul Bologna, battendola sia all’andata (2-3) sia al ritorno con un roboante 5-1.

Dove vedere Milan-Bologna, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Milan-Bologna, match valido per la prima giornata di Serie A 2020-2021, verrà trasmessa in diretta tv su Sky, più specificatamente da Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Tutti coloro che sono abbonati a Sky, possono seguire Milan-Bologna in streaming gratis mediante la piattaforma Sky Go, disponibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Un’altra alternativa per gustarsi le emozioni di Bologna-Milan, è quella di acquistare uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma Now Tv. Non è disponibile per Milan-Bologna la diretta tv in chiaro.

Milan-Bologna: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.