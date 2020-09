Inter, Zhang per il Corriere della Sera: “Fiducia in Conte. Mai pensato di comprare Messi.”

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha lasciato delle dichiarazioni per il Corriere della Sera, toccando diverse tematiche legate alla sua squadra e alla situazione che sta vivendo il calcio:

«Il calcio internazionale sta attraversando un periodo turbolento e l’atteggiamento di prudenza che si sta attuando dovrebbe essere esteso non solo per l’attuale sessione di mercato, bensì anche in futuro. L’obiettivo è di proseguire con un progetto di stabilità finanziaria.»

Messi: « L’Inter è in costante crescita. Innovazione, programmazione e stabilità economica sono i nostri capisaldi. Dunque, un investimento simile non poteva rientrare nel nostro progetto.»

A tal proposito, il presidente nerazzurro ha rivelato i retroscena sulla questione

finale di Europa League, Zhang ha espresso la sua fiducia per Conte: « L’ho trovato sereno e lontano dagli stati d’animo raccontati dai media. Ha espresso le sue idee in modo pacato alla società, finalizzando le sue proposte al bene della squadra. Il suo modo di lavorare, con tanta intensità, è la caratteristica che gli ha creato sintonia con la società. È un professionista e possiede il senso di appartenenza.» Nonostante tutte le polemiche susseguitasi allaZhang ha espresso la suaL’ho trovato sereno e lontano dagli stati d’animo raccontati dai media. Ha espresso le sue idee in modo pacato alla società, finalizzando le sue proposte al bene della squadra. Il suo modo di lavorare, con tanta intensità, è la caratteristica che gli ha creato sintonia con la società. È un professionista e possiede il senso di appartenenza.»

In conclusione, Steven Zhang si presenta pronto per l’imminente inizio della Serie A 2020/2021 e sembra che le discordie dei mesi scorsi siano state risolte.