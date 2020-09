Serie A, Parma Napoli probabili formazioni: bagarre Mertens Osimhen

− PARMA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Mancano poche ore per l’esordio in campionato di Parma e Napoli, con fischio d’inizio domani alle ore 12:30. Interessante il match del Tardini, tra due squadre che hanno cambiato abbastanza poco rispetto alla scorsa stagione. Per i ducali, l’unico cambio vero e proprio è arrivato in panchina, con l’avvicendamento tra D’Aversa e Fabio Liverani. L’ex tecnico del Lecce è pronto ad una nuova stagione in cerca di riscatto dopo la retrocessione con i salentini e l’esperienza in Emilia potrebbe regalargli importanti soddisfazioni, grazie ad una società molto ambiziosa. Dall’altro lato, arriva un Napoli, in cerca di conferme dopo l’ottimo finale di stagione, condito dalla bella vittoria in Coppa Italia. Il mercato ha regalato per adesso nuovi rinforzi in avanti, con l’arrivo del nigeriano Osimhen (l’acquisto più costoso della storia azzurra) e dell’ex spallino Andrea Petagna. Notizia delle ultime ore, il match potrà essere visto da 1000 spettatori, grazie all’ordinanza attuata dalla regione Emilia-Romagna. Ecco nel dettaglio Parma Napoli probabili formazioni.

Parma Napoli probabili formazioni, novità Lozano

Per l’esordio in campionato, Liverani dovrebbe optare per il 4-3-1-2, con Sepe tra i pali, coperto dal quartetto difensivo composto da Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Pezzella. In centrocampo, maglia da titolare per l’ex Grassi, che sarà coadiuvato da Brugman ed Hernani; sulla trequarti, invece, agirà lo sloveno Kucka, con Inglese e Gervinho come coppia offensiva.

Per Gattuso solito 4-3-3, con il dubbio Mertens-Osimhen in attacco. Tra i pali, la dovrebbe spuntare Meret su Ospina, mentre in difesa da destra verso sinistra, spazio a Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui. In centrocampo, confermato il trio qualità e sostanza Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. Passando al reparto offensivo, novità Chucky Lozano, con Insigne a sinistra e Mertens in pole su Osimhen per una maglia da titolare.

Probabili formazioni Parma Napoli

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Grassi, Hernani, Brugman; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso