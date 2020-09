Ziliani critica il calcio italiano: “Verrebbe da dire che il Napoli è una squadra da scudetto, se non fosse che…”

Il Napoli vince la sua prima partita di questa Serie A 2020/2021, battendo 2-0 il Parma allo Stadio Tardini. La squadra di Rino Gattuso gioca un primo tempo in modo troppo lento e macchinoso e i primi 45 minuti si chiudono privi di emozione.

Nel secondo tempo, è l’ingresso di Victor Osimhen al 61′ e il cambio modulo che svoltano completamente la partita. Dopo soli due minuti dall’entrata in campo dell’attaccante nigeriano, il Napoli passa in vantaggio grazie alla rete di Dries Mertens. Il Napoli si esalta e domina in tutto il campo, non concedendo più nulla al Parma. E al 77′ arriva anche la rete del capitano Lorenzo Insigne che ci aveva già provato pochi minuti prima, trovando il palo sulla sua strada.

Paolo Ziliani: “Napoli da scudetto se non fosse per questa serie A con il verme”

La prova del Napoli ha convinto molto anche il giornalista Paolo Ziliani. L’ex difensore ha commentato la vittoria dei partenopei sul proprio profilo Twitter, lanciando anche una forte critica al campionato italiano: “Verrebbe da dire che questa è una squadra da scudetto, se non fosse che parliamo della serie A italiana col verme.”

Ziliani ha voluto elogiare la prova del Napoli usando, però, delle parole molto dure nei confronti della Serie A.