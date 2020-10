Dove vedere Parma Hellas Verona: diretta tv e streaming

Scopri dove vedere Parma Hellas Verona.

Archiviata la seconda giornata di Serie A, è arrivato il momento del terzo turno. In questo turno di Serie A si affronteranno Parma ed Hellas Verona. Il Parma dopo due sconfitte consecutive è fermo a 0 punti in classifica: un inizio da dimenticare ed una situazione in classifica da migliorare il più presto possibile. L’Hellas Verona è invece reduce dalla vittoria ottenuta contro l’Udinese (dopo la vittoria a tavolino ottenuta contro la Roma). Due situazioni di classifica completamente diverse, punteggio pieno da un lato contro zero punti dall’altro.

Dove vedere Parma Hellas Verona: l’orario del match

Il match tra Parma ed Hellas Verona andrà in scena Domenica 4 Ottobre alle ore 15:00. Lo stadio che ospiterà la partita sarà l’Ennio Tardini di Parma.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Parma Hellas Verona

La gara sarà trasmessa da Sky. Si potrà assistere al match dalla propria TV tramite il decoder di Sky (per gli abbonati) al canale 202 (Sky Sport Serie A) e 252. La diretta gol, per seguire il match tra Parma ed Hellas insieme a quello tra Benevento e Bologna, sarà disponibile sul canale 251. La partita sarà visibile in streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da pc, smartphone, tablet e smart tv.