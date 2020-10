Serie A, dove vedere Genoa Inter: diretta tv e streaming

Dove vedere Genoa Inter: verso il match

Archiviata la quarta giornata di Serie A e dopo i turni di Champions ed Europa League, ecco che ricomincia il campionato con il quinto turno. In questo turno di campionato l’Inter di Conte sarà ospite del Genoa di Maran. I nerazzurri non stanno vivendo un buon momento: i risultati faticano ad arrivare e Conte ha dovuto avere a che fare con numerose assenze tra i suoi giocatori, alcuni positivi al Covid-19, altri assenti per squalifiche o infortuni. A dover fare i conti con il virus è soprattutto il Genoa, la squadra di Serie A più colpita dal Covid-19 finora, all’interno della quale è scoppiato un vero e proprio focolaio, costringendo la Lega Calcio a posticipare il match tra la squadra genoana e il Torino. Adesso la situazione sembra che stia tornando nella normalità, con diversi calciatori recuperati, dopo essere risultati negativi agli ultimi tamponi effettuati. Tuttavia restano indisponibili per Maran tre calciatori: Sturaro, Brlek e Males. Antonio Conte dovrà rinunciare ai positivi Gagliardini, Radu e Skriniar, oltre agli infortunati Sensi, Sanchez e Vecino. Young è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato (difficilmente farà parte della partita, se non dalla panchina), così come Hakimi che era risultato positivo a poche ore dall’inizio del match di Champions League (per lui le chance di giocare sono appese ad un filo, tra l’attesa del risultato di un secondo tampone e i tempi burocratici). Nonostante le assenze, i nerazzurri partono come favoriti nel match, con l’intento da parte della squadra di rimettersi in riga, ricominciando a collezionare vittorie importanti in chiave classifica. I padroni di casa del Genoa non vorranno di certo sfigurare contro i propri avversari e cercheranno di sfruttare le occasioni per portare a casa almeno il pareggio.

Dove vedere Genoa Inter: l’orario del match e la terna arbitrale

Il match tra Genoa e Inter andrà in scena Sabato 24 Ottobre alle ore 18:00. Lo stadio dove avrà luogo la sfida sarà il Luigi Ferraris di Genova. È stata resa nota la terna arbitrale che dirigerà la partita, che sarà così composta: l’arbitro sarà Davide Massa della sezione di Imperia, gli assistenti Alassio e Bottegoni, il quarto uomo Manganiello, al VAR Di Bello mentre l’AVAR sarà Liberti.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Genoa Inter

La partita tra Genoa e Inter in programma per Sabato 24 Ottobre alle ore 18:00 sarà trasmessa da Sky. Il match sarà visibile in tv sul canale 202 (Sky Sport Serie A) e 251 del decoder di Sky. La diretta streaming della partita sarà disponibile per gli abbonati a Sky tramite l’app di Sky Go, accessibile da pc, smartphone, tablet e smart tv. Inoltre il match sarà visibile anche su Now Tv. La telecronaca della partita tra Genoa e Inter è stato affidata alla coppia composta da Caressa e Bergomi.