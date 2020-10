Serie A, probabili formazioni Inter Milan: un derby anomalo

Probabili formazioni Inter Milan: le anomalie di questo derby 2.0

Quello che andrà in scena nel corso di questo turno di Serie A (ovvero la quarta giornata di campionato) sarà il derby di Milano più anomalo di sempre. Inter e Milan si affrontano in uno stadio quasi del tutto vuoto, spoglio di quelle coreografie che da sempre hanno contraddistinto il derby della Madonnina e privo del calore e del supporto dei propri tifosi. Allo stadio ci saranno soltanto quei mille spettatori, come previsto dal nuovo protocollo: già un passo in avanti rispetto al silenzio assoluto degli stadi italiani negli scorsi mesi, ma nulla a che vedere con la bolgia che si veniva a creare alla Scala del Calcio ad ogni partita che coinvolgeva interisti e milanisti. Ma le anomalie non finiscono qui. L’orario del match è abbastanza inedito: la sfida tra Inter e Milan andrà in scena Sabato 17 Ottobre alle 18:00. Inoltre, a rendere anomalo e meno avvincente di quanto sarebbe potuto essere il derby è l’assenza di alcune pedine fondamentali tra le due squadre, alcuni dei quali dovuti a calciatori che sono risultati positivi al Covid-19. Chi scenderà in campo cercherà di dare il massimo per onorare la maglia che indossa ed onorare questo derby che rimane uno dei più seguiti al mondo. Vediamo dunque quali possono essere le scelte dei due allenatori in vista di questo match.

Probabili formazioni Inter Milan: le assenze tra le due squadre

Come detto in precedenza, sono parecchie le assenze tra le due squadre (ancor di più tra gli interisti). In casa rossonera, se Pioli ritrova Ibrahimovic dopo essere guarito dal Covid-19, deve tuttavia fare a meno di Duarte e Gabbia (entrambi ancora positivi al virus), e anche di Rebic e Musacchio per infortunio. Le perdite più pesanti le avrà invece Antonio Conte, che non avrà a disposizione ben sei calciatori che hanno contratto il virus: Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young. Negli ultimi giorni si era parlato di una piccola possibilità di recupero in extremis di Bastoni qualora risultasse negativo all’ultimo tampone, tuttavia il centrale italiano potrà solo andare a sedersi nella panchina dell’Inter che per questa sfida sarà più vuota che mai. Infatti Vecino è ancora un lungodegente per i problemi al ginocchio, mentre Sensi è squalificato per l’espulsione rimediata nell’ultimo match contro la Lazio. Un capitolo a parte va aperto per Sanchez che è tornato dalla sfida con la propria nazionale con un affaticamento muscolare che verrà valutato nelle ultime ore prima del derby: con ogni probabilità Conte non rischierà di forzare il cileno che sarà utile per i prossimi impegni ravvicinati che dovrà affrontare l’Inter.

Probabili formazioni Inter Milan: le scelte di Conte e Pioli

Sono pochi i margini di scelta per Conte in vista di questo match contro il Milan. Oltre ad Handanovic in porta, nella difesa a tre agiranno D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov (con Ranocchia unico cambio disponibile tra i difensori in panchina). Sugli esterni ci saranno Hakimi e Perisic, anche se quest’ultimo potrebbe lasciare il posto ad un calciatore dalle doti più di contenimento come Darmian. A centrocampo il grosso dubbio di formazione è quello che riguarda Eriksen: il danese è in ballottaggio con Brozovic, ed attualmente il croato è in leggero vantaggio per una maglia da titolare. A completare il reparto ci saranno Vidal e Barella. In attacco spazio a Lukaku e Lautaro.

Stefano Pioli dovrà sciogliere alcuni dubbi che riguardano i terzini e i trequartisti alle spalle di Ibrahimovic. In porta ci sarà Donnarumma. In difesa ballottaggio aperto tra Calabria e Dalot (con il primo favorito). A completare la linea difensiva ci saranno Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Sulla mediana Kessié e più Bennacer che Tonali. Sulla linea dei trequartisti l’unico certo di partire dal 1′ è Calhanoglu: ai suoi lati, ballottaggio aperto tra Castillejo e Brahim Diaz, e tra Saelemaekers e Leao. La prima punta sarà Ibrahimovic, ormai guarito dal coronavirus.

Probabili formazioni Inter Milan: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic/Eriksen, Vidal, Perisic/Darmian; Lautaro, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria/Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo/Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers/Leao; Ibrahimovic.