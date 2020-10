Probabili formazioni Inter Parma: verso il match

Archiviata la quinta giornata di Serie A, adesso è il turno della sesta. In questo turno di campionato l’Inter di Conte ospiterà in casa il Parma di Liverani. I nerazzurri, reduci dal pareggio ottenuto in Champions League contro lo Shaktar, dovranno fare i conti con alcuni problemi di formazione in vista di questo match contro il Parma: Conte non può permettersi rischi perché subito dopo la sfida contro la squadra di Liverani lo aspetta il Real Madrid, sfida chiave per il girone di Champions League. Il Parma, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro lo Spezia, si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica con 4 punti. I nerazzurri sono invece al quarto posto in classifica con 10 punti.

Probabili formazioni Inter Parma: gli indisponibili

Tra infortuni e giocatori positivi al Covid-19 sono parecchie le assenze tra le due squadre. L’assenza che risalta più di tutte è quella di Romelu Lukaku, alle prese con noie muscolari, che rischia di non saltare solo il match contro il Parma ma anche la sfida successiva in Champions League contro il Real Madrid. Oltre al belga, Conte dovrà fare a meno di Sanchez e Sensi (anche loro per problemi muscolari), Vecino e Skriniar (risultato ancora una volta positivo all’ultimo tampone effettuato). Anche Fabio Liverani dovrà fare i conti con parecchie assenze. L’allenatore del Parma non potrà avere a disposizione Nicolussi Caviglia, Colombi, Laurini, Busi, Mihaila, Brunetta, Inglese, Scozzarella e Bruno Alves.

Probabili formazioni Inter Parma: le scelte dei due allenatori

Per la formazione che metterà in campo, Antonio Conte dovrà considerare sia la questione infortuni sia la prossima sfida chiave in Champions League. Non è difficile immaginare un turnover per preservare le pedine chiave. In porta ci sarà comunque Handanovic. In difesa possibile turno di riposo per D’Ambrosio e Bastoni: al loro posto pronti Darmian e Kolarov, con de Vrij a completare il reparto. Sugli esterni Hakimi e Perisic si candidano a partire dal 1′ (tuttavia il croato potrebbe essere utilizzato da Conte anche per giocare in attacco). A centrocampo sicuri di una maglia Barella e Brozovic. Il dubbio per completare il centrocampo riguarda almeno tre giocatori: Vidal (che con ogni probabilità riposerà), Gagliardini (appena tornato dopo l’ultimo tampone risultato negativo) e Nainggolan. Il belga potrebbe essere la mossa a sorpresa del tecnico nerazzurro, che potrà contare anche su Eriksen per zone più offensive del campo. In avanti, considerata l’assenza di Lukaku e Sanchez, Conte si affiderà a Lautaro in coppia con Pinamonti (l’attaccante italiano è in vantaggio per partire dal 1′, in alternativa possibile l’utilizzo di Eriksen da seconda punta alle spalle del numero 10).

Fabio Liverani si affiderà al suo 4-3-1-2. In porta agirà Sepe. La difesa, uno dei reparti più colpiti dalle assenze della squadra ospite, ci saranno Iacoponi. Osorio, Gagliolo e Pezzella. Cyprien è in vantaggio su Brugman per il posto al centro del centrocampo, con ai lati Hernani e Kurtic. Kucka sarà il trequartista dietro le due punte che saranno Cornelius e uno tra Gervinho e Karamoh (il primo è in leggero vantaggio).

Probabili formazioni Inter Parma: lo schieramento in campo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Darmian/D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov/Bastoni; Hakimi, Brozovic, Nainggolan/Gagliardini, Perisic; Barella; Pinamonti/Eriksen, Lautaro.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Cyprien/Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho/Karamoh.