Serie A, dove vedere Cagliari Sampdoria: diretta tv e streaming

Dove vedere Cagliari Sampdoria: verso il match

Archiviata la giornata di Serie A, ecco arrivato il turno della settima. In questo turno di campionato il Cagliari di Eusebio Di Francesco ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il Cagliari, reduce dalla sconfitta per 3 a 2 contro il Bologna, si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica con 7 punti. La Sampdoria si trova, invece, al nono posto con 10 punti ed è reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto nel Derby della Lanterna contro il Genoa. La Samp è in emergenza in attacco, dovendo fare a meno di Gabbiadini e Keita. Gli indisponibili in casa Cagliari sono Faragò, Luvumbo, Ciocci e Pinna. Sarà senza dubbio un match interessante, una sfida tra due squadre e due allenatori che hanno una chiara idea di calcio e che già hanno cominciato ad ottenere risultati importanti in questa prima fase del campionato.

Il potenziale offensivo del Cagliari è indiscusso, mentre Di Francesco dovrà lavorare maggiormente sull’aspetto difensivo: con 15 gol subiti, il Cagliari è la seconda squadra ad aver subito più reti, alle spalle del solo Benevento. La Sampdoria, che dall’arrivo di Claudio Ranieri ha sempre dimostrato un certo equilibrio tattico, non si sta risparmiando in prestazioni di altissimo livello, come la vittoria contro l’Atalanta di due giornate fa.

Dove vedere Cagliari Sampdoria: l’orario del match

La sfida tra Cagliari e Sampdoria andrà in scena Sabato 7 Novembre alle ore 15:00. Lo stadio che ospiterà l’incontrò sarà la Sardegna Arena.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Cagliari Sampdoria

La partita nella quale si affronteranno Cagliari e Sampdoria, valida per la settima giornata di Serie A, sarà trasmessa da Sky. Il match sarà visibile in tv sui canali 202 (Sky Sport Serie A), 249 e 251 del decoder di Sky. Sarà possibile assistere all’incontro anche in streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet, pc e smart tv, e tramite Now Tv.