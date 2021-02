Dove vedere Crotone Cagliari in tv e in streaming: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE CROTONE CAGLIARI IN TV E IN STREAMING – Ultima e terzultima, 12 punti contro 15, due squadre in crisi di risultati e bisognose di punti che possano alimentare almeno un po’ le speranze di salvezza: Crotone e Cagliari si affronteranno, domenica 28 febbraio alle ore 15, con questi presupposti. I rossoblu sardi hanno appena cambiato allenatore, affidandosi a Leonardo Semplici dopo il fallimento del progetto di Eusebio Di Francesco: il nuovo tecnico spera di dare una scossa alla squadra ed alla stagione dei cagliaritani, con il presidente Giulini che sembra fiducioso di poter ottenere una svolta. Il Crotone, invece, ha ottenuto qualche punto in più nell’ultimo periodo, ma le speranze di salvezza sono comunque ridotte al lumicino: Stroppa sapeva che il match contro la Juventus non sarebbe stato fondamentale, ma quello contro il Cagliari diventa assolutamente decisivo a questo punto del campionato. Peraltro, con il probabile rinvio di Torino-Sassuolo, chiunque dovesse vincere potrebbe accorciare, sebbene momentaneamente, sulla zona salvezza.

Crotone Cagliari dove vederla in streaming e in tv, quando si gioca

Crotone-Cagliari si giocherà domenica 28 febbraio alle ore 15. La sfida tra le due compagini rossoblu avrà luogo allo stadio Ezio Scida di Crotone, casa degli Squali.

Dove vedere Crotone Cagliari tv e streaming, i precedenti

In Serie A, le due squadre si sono affrontate già 5 volte, di cui 2 in terra calabrese, e il bilancio totale sorride nettamente ai sardi: il Cagliari, infatti, ha ottenuto 4 vittorie, contro un solo pareggio (1-1 nel gennaio 2018 proprio allo Scida). A Crotone, oltre al pareggio appena segnalato, nell’altro precedente in Serie A i cagliaritani avevano ottenuto bottino pieno nel febbraio 2017.

Probabili formazioni Crotone Cagliari, ecco le scelte di Semplici e Stroppa

Crotone (4-3-1-2): Cordaz; Pereira, Golemic, Luperto, Reca; Molina, Zanellato, Petriccione; Messias; Ounas, Di Carmine

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

DAZN o Sky? Ecco dove vedere Crotone Cagliari in tv e in streaming, 24° turno di serie A

Il match Crotone-Cagliari sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva. Non sarà disponibile, invece, la diretta su Dazn. In streaming, sarà ovviamente possibile assistere alla partita attraverso il servizio di Sky Go: utilizzando l’apposita app, si potrà vedere Crotone-Cagliari sia su smartphone, che su pc e tablet.