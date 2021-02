Dove vedere Inter Genoa: diretta tv e streaming

Dove vedere Inter Genoa: verso il match

Archiviata la ventitreesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della ventiquattresima. In questo turno di campionato l’Inter, la squadra al momento capolista con 53 punti, affronterà il Genoa, attualmente in dodicesima posizione ed in netta risalita dai bassifondi della classifica. La svolta per il Grifone è arrivata col ritorno in panchina di Davide Ballardini: da quel momento la squadra ha collezionato punti importanti giornata dopo giornata, e per questo rappresenta un avversario temibile per tutti, nonché una delle squadre più in forma del campionato. Il Genoa è infatti reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto contro l’Hellas Verona, mentre i nerazzurri sono sulle ali dell’entusiasmo dopo la netta vittoria ottenuta nel derby di Milano contro i cugini del Milan (vittoria che ha permesso alla squadra di Conte di allungare a più 4 in classifica sui rossoneri). All’andata, il match del 24 Ottobre terminò col risultato di 0 a 2 in favore dei nerazzurri, con le reti di Lukaku e D’Ambrosio.

Dove vedere Inter Genoa: l’orario del match

La sfida tra Inter e Genoa andrà in scena Domenica 28 Febbraio alle ore 15:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Giuseppe Meazza in San Siro, mentre a dirigere la gara ci sarà l’arbitro Daniele Chiffi di Padova.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Genoa

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match in tv sui canali 202 (Sky Sport Serie A), 249 e 252 del decoder di Sky. Sarà possibile seguire le azioni salienti del match, insieme a quelle della altre partite della stessa fascia oraria tramite la Diretta Gol sul canale 251. Il match sarà visibile anche in diretta streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Inoltre la partita sarà visibile su NowTv.