Juventus, ancora attesa per Dybala: rinviato il rientro dell’argentino

Non c’è tregua per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus dovrà rinviare ancora il suo rientro a causa dell’infortunio al ginocchio. Sembrava tutto pronto per questa sera, per la gara valida per la 23^ giornata si Serie A contro il Crotone, in scena all’Allianz. Ma la Joya non sarà disponibile. Un calvario senza fine per l’argentino; tutto è iniziato oltre 40 giorni fa, per l’esattezza 43, quando si è infortunato nella sfida contro il Sassuolo lo scorso 10 gennaio.

Juventus, Dybala probabile rientro contro il Verona

Diverse volte sembrava pronto e anche di poter ritornare sul campo, ma Andrea Pirlo ha assistito ad un forfait dopo l’altro da Paulo Dybala. Il giocatore intanto continua gli allenamenti, sia da solo che in gruppo, come ieri pomeriggio, quando la squadra ha effettuato la rifinitura in vista del Crotone. L’attaccante ha svolto metà allenamento insieme a tutto il gruppo, l’altra parte è stata una seduta personalizzata. La prossima sfida sul calendario dei bianconeri è l’Hellas Verona, prevista per sabato 27 febbraio al Bentegoti, si spera che il giocatore possa rientrare, almeno per riprendere il ritmo nelle gambe prima di affrontare sfide importanti, come quella contro il Porto in Champions League e le altre gare per il resto della stagione.